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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Росстат подтвердил рост ВВП РФ в 2023 году на 3,6%
Росстат подтвердил первую оценку роста ВВП РФ в 2023 году на уровне 3,6% после снижения на 1,2% в 2022 году. Повышение экономики в 4-м квартале в годовом выражении составило 4,9%. Росстат при этом актуализировал оценки ВВП за три квартала прошлого года
 
Больше половины компаний испытывают сложности с расчетами за импорт
Аналитики Минпромторга оценили ситуацию с расчетами за импорт. Так, опрос Центра по внешней торговле при Минпромторге (ЦВТ), посвященный проблемам российских компаний с импортом, показал, что 52% российских импортеров испытывали трудности с...
 
Бизнес просит досудебное разрешение споров с маркетплейсами
За последние 2,5 года товарооборот на маркетплейсах вырос более чем в 7 раз - со 167 млрд до 1,2 трлн. Вместе с тем растет и число претензий потребителей и продавцов к онлайн-площадкам, многие из них завершаются судебными разбирательствами. Это...
 
"Роснефть" против использования котировок Urals в портах Европы для расчета НДПИ
"Роснефть" не устраивает привязка расчета нефтяных налогов к цене нефти Urals в портах Европы, поскольку фактически российская нефть туда не поставляется (основной объем Urals поступает в порты Индии, а также Китая). Соответствующее письмо глава...
 
10 апреля 2024 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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10 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
11:00 Объемы розничных продаж в Италии февраль 2024
15:30 Изменение потребительских цен в США март 2024
17:00 Процентная ставка Банка Канады апрель 2024
17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 30 марта по 05 апреля
21:00 Бюджет США март 2024

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
10 апреля 2024 года 11:27
Суд ЕС постановил снять санкции с Авена и Фридмана
Европейский суд постановил убрать бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана из персональных санкционных списков ЕС.

"Суд удовлетворяет просьбу Петра Авена и Михаила Фридмана и аннулирует для обоих как первоначальные акты, так и акты, сохраняющие списки ограничительных...    читать дальше
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10 апреля 2024 года 11:23
ВТБ разместит 10 апреля однодневные бонды серии КС-4-686 на 250 млрд руб. по цене 99,9573% от номинала
0 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 10 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-686 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9573% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,63%...    читать дальше
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10 апреля 2024 года 11:18
СПАРК интегрировал ESG-показатели в систему оценки компаний
Базовые ESG-показатели, позволяющие оценить экологические, социальные риски, качество корпоративного управления крупнейших российских компаний, стали доступны пользователям информационной-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Об этом было объявлено на ежегодной конференции по...    читать дальше
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10 апреля 2024 года 11:07
Правительство не поддержало возможность использования средств маткапитала на оплату лекарств и лечения ребенка
Правительство РФ выступило против того, чтобы распространить право использования средств материнского капитала на получение ребенком платных медицинских услуг и лекарств по назначению врача, сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

"Правительством РФ...    читать дальше
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10 апреля 2024 года 10:59
Издательство "Просвещение" подозревается в завышении цен на школьные учебники
Издательство "Просвещение" подозревается в завышении цен на школьные учебники, в отношении компании возбуждено дело, сообщает Федеральная антимонопольная служба.

"Служба усматривает в деятельности компании признаки установления монопольно высоких цен на школьные...    читать дальше
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10 апреля 2024 года 10:52
Российские птицеводы считают беспошлинную квоту на ввоз курятины негативным сигналом для отрасли
Тарифная квота на ввоз в РФ в этом году 140 тыс. тонн мяса кур без пошлины является негативным сигналом для отрасли, эта мера себя не оправдывает, заявил гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов в среду на конференции "Агроинвестор: PRO животноводства и...    читать дальше
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10 апреля 2024 года 10:43
Банк России отразил продажу валюты с расчетами 9 апреля на 0,6 млрд руб. из-за зарубежных праздников
Банк России продажу валюты с расчетами 9 апреля на 0,6 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Ранее, 8 апреля, ЦБ РФ отразил продажу валюты на сумму 14,8 млрд рублей из-за зарубежных праздников, что меньше среднего значения за последние дни. Это обычная...    читать дальше
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10 апреля 2024 года 10:35
В марте промпроизводство в РФ вырастет на 4,9%, инфляция составит 0,35% - консенсус-прогноз
Рост промпроизводства в РФ в марте 2024 года, согласно ожиданиям экономистов, составил 4,9% в годовом выражении, инфляция - 0,35%. Таковы данные консенсус-прогноза основных макропоказателей в марте, составленного "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков ведущих инвесткомпаний,...    читать дальше
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10 апреля 2024 года 10:28
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2447,5 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 2447,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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10 апреля 2024 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 10 апреля снижается
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,76 пункта (0,227%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3406,5 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 6,56 пункта (0,566%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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10 апреля 2024 года 10:27
В январе-феврале производство бумаги и бумажных изделий в Москве выросло более чем в четыре раза
Столичные производители за январь - февраль 2024 года нарастили выпуск бумаги и бумажных изделий почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир...    читать дальше
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10 апреля 2024 года 10:20
В России примерно 85% площадей засеваются кормовыми культурами отечественной селекции
Отечественные сорта кормовых культур не уступают по продуктивности импортным, а по устойчивости превосходят их, считает директор Федерального научного центра кормопроизводства и агроэкологии им. В.Р. Вильямса (Москва), академик РАН Владимир Косолапов.

"У нас...    читать дальше
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10 апреля 2024 года 10:12
Procter & Gamble повысила квартальные дивиденды на 7%
Американская Procter & Gamble Co, крупнейший в мире производитель потребительских товаров, повысила квартальные дивиденды на 7%, до $1,0065 на акцию с $0,9407 на акцию.

Как говорится в пресс-релизе компании, выплаты дивидендов акционерам из реестра на 19 апреля начнутся...    читать дальше
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10 апреля 2024 года 10:04
Российский фондовый рынок начал торги ростом индекса МосБиржи и незначительным изменением индекса РТС
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал ростом индекса МосБиржи и незначительным изменением индекса РТС на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и стабилизации нефти (Brent торгуется у $89,6 за баррель).

Европейские фондовые индексы вчера снизились,...    читать дальше
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10 апреля 2024 года 10:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 91,61/96,27 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,61/96,27 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 63 коп., Cредний курс продажи...
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10 апреля 2024 года 09:56
Мьянма готова стать мостом между рынками ЕАЭС и Юго-Восточной Азии
Мьянма выступила с инициативой стать мостом, связующим рынки ЕАЭС и Юго-Восточной Азии, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

"Уверен, что мы улучшим торгово-экономические возможности за счет контактов в сфере бизнеса. Мьянма имеет географически...    читать дальше
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