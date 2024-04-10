10 апреля 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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10 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|февраль 2024
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|март 2024
|17:00
|Процентная ставка Банка Канады
|апрель 2024
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 30 марта по 05 апреля
|21:00
|Бюджет США
|март 2024
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10 апреля 2024 года 11:27
Европейский суд постановил убрать бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана из персональных санкционных списков ЕС.
"Суд удовлетворяет просьбу Петра Авена и Михаила Фридмана и аннулирует для обоих как первоначальные акты, так и акты, сохраняющие списки ограничительных... читать дальше
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10 апреля 2024 года 11:23
0 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 10 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-686 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9573% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,63%... читать дальше
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10 апреля 2024 года 11:18
Базовые ESG-показатели, позволяющие оценить экологические, социальные риски, качество корпоративного управления крупнейших российских компаний, стали доступны пользователям информационной-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Об этом было объявлено на ежегодной конференции по... читать дальше
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10 апреля 2024 года 11:07
Правительство РФ выступило против того, чтобы распространить право использования средств материнского капитала на получение ребенком платных медицинских услуг и лекарств по назначению врача, сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай.
"Правительством РФ... читать дальше
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10 апреля 2024 года 10:59
Издательство "Просвещение" подозревается в завышении цен на школьные учебники, в отношении компании возбуждено дело, сообщает Федеральная антимонопольная служба.
"Служба усматривает в деятельности компании признаки установления монопольно высоких цен на школьные... читать дальше
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10 апреля 2024 года 10:52
Тарифная квота на ввоз в РФ в этом году 140 тыс. тонн мяса кур без пошлины является негативным сигналом для отрасли, эта мера себя не оправдывает, заявил гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов в среду на конференции "Агроинвестор: PRO животноводства и... читать дальше
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10 апреля 2024 года 10:43
Банк России продажу валюты с расчетами 9 апреля на 0,6 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Ранее, 8 апреля, ЦБ РФ отразил продажу валюты на сумму 14,8 млрд рублей из-за зарубежных праздников, что меньше среднего значения за последние дни. Это обычная... читать дальше
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10 апреля 2024 года 10:35
Рост промпроизводства в РФ в марте 2024 года, согласно ожиданиям экономистов, составил 4,9% в годовом выражении, инфляция - 0,35%. Таковы данные консенсус-прогноза основных макропоказателей в марте, составленного "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков ведущих инвесткомпаний,... читать дальше
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10 апреля 2024 года 10:28
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 2447,5 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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10 апреля 2024 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,76 пункта (0,227%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3406,5 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 6,56 пункта (0,566%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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10 апреля 2024 года 10:27
Столичные производители за январь - февраль 2024 года нарастили выпуск бумаги и бумажных изделий почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир... читать дальше
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10 апреля 2024 года 10:20
Отечественные сорта кормовых культур не уступают по продуктивности импортным, а по устойчивости превосходят их, считает директор Федерального научного центра кормопроизводства и агроэкологии им. В.Р. Вильямса (Москва), академик РАН Владимир Косолапов.
"У нас... читать дальше
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10 апреля 2024 года 10:12
Американская Procter & Gamble Co, крупнейший в мире производитель потребительских товаров, повысила квартальные дивиденды на 7%, до $1,0065 на акцию с $0,9407 на акцию.
Как говорится в пресс-релизе компании, выплаты дивидендов акционерам из реестра на 19 апреля начнутся... читать дальше
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10 апреля 2024 года 10:04
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал ростом индекса МосБиржи и незначительным изменением индекса РТС на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и стабилизации нефти (Brent торгуется у $89,6 за баррель).
Европейские фондовые индексы вчера снизились,... читать дальше
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10 апреля 2024 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,61/96,27 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 63 коп., Cредний курс продажи...
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10 апреля 2024 года 09:56
Мьянма выступила с инициативой стать мостом, связующим рынки ЕАЭС и Юго-Восточной Азии, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
"Уверен, что мы улучшим торгово-экономические возможности за счет контактов в сфере бизнеса. Мьянма имеет географически... читать дальше
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