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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 92,7463 руб.
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09 апреля 2024 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 92,7463 руб.
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9 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15,80 коп. и составил 92,7463 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,5 руб., максимальный - 93 руб. Было заключено 19284 сделки. Объем торгов составил 60068,6 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 93 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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