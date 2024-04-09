Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 92,6945 руб.

Минимальный курс доллара США составил 92,605 руб., максимальный - 92,81 руб. Было заключено 5262 сделки. Объем торгов составил 28104,22 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 92,695 руб. за доллар США.

9 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 16,28 коп. и составил 92,6945 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 63396,286 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 22,988 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 49,75 коп. и составил 100,7608 руб. Минимальный курс евро составил 100,5525 руб., максимальный - 100,975 руб. Было заключено 10996 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс евро составил 100,5525 руб., максимальный - 100,975 руб. Было заключено 10996 сделок. Объем торгов составил...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,97 коп. и составил 12,7997 руб. Минимальный курс юаня составил 12,775 руб., максимальный - 12,825 руб. Было заключено 41719 сделок. Объем торгов составил 101931,29... Минимальный курс юаня составил 12,775 руб., максимальный - 12,825 руб. Было заключено 41719 сделок. Объем торгов составил 101931,29...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15,80 коп. и составил 92,7463 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,5 руб., максимальный - 93 руб. Было заключено 19284 сделки. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 92,5 руб., максимальный - 93 руб. Было заключено 19284 сделки. Объем торгов составил...

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Рынок акций РФ завершил торги снижением на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и забуксовавшей в росте нефти (опустилась ниже $90 за баррель). Индекс МосБиржи снизился на 0,09% и по состоянию на 18:50 мск составил 3414,26 пункта (максимум сессии -... Индекс МосБиржи снизился на 0,09% и по состоянию на 18:50 мск составил 3414,26 пункта (максимум сессии -... читать дальше

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Цена нефти на уровне $90 за баррель является справедливой с учетом текущей динамики спроса и предложения, а также геополитической напряженности, считает гендиректор сырьевого трейдера Gunvor Торбьорн Торнквист. "$90 за баррель - хорошая цена для производителей", -... "$90 за баррель - хорошая цена для производителей", -... читать дальше

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Промышленное производство в ЕАЭС выросло на 6,6% в январе-феврале текущего года, сообщила во вторник пресс-служба Евразийской экономической комиссии. "В январе-феврале 2024 года объем промышленного производства Евразийского экономического союза составил 106,6% к уровню... "В январе-феврале 2024 года объем промышленного производства Евразийского экономического союза составил 106,6% к уровню... читать дальше

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АО "Аммоний" (Татарстан, входит в ГК "Азот") в 2023 году получило 10,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 26,9% меньше показателя за предыдущий год, говорится в отчетности химзавода. Выручка снизилась на 38,1%, до 25,5 млрд рублей. Выручка снизилась на 38,1%, до 25,5 млрд рублей. Валовая прибыль упала... Валовая прибыль упала... читать дальше

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Центры обработки данных (ЦОД), крупнейшей статьей расходов которых является электроэнергия, могли бы оплачивать техприсоединение к сетям в рассрочку, считает глава Ростелекома, крупнейшего игрока на этом рынке, Михаил Осеевский. "Каждый ЦОД - это 40-50 МВт, это огромная... "Каждый ЦОД - это 40-50 МВт, это огромная... читать дальше

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Американский производитель электромобилей Lucid Group Inc. увеличил поставки автомобилей в первом квартале 2024 года на 13%, но сократил производство на 28%. Как говорится в пресс-релизе компании, в январе-марте поставки составили 1,967 тыс. электромобилей, производство... Как говорится в пресс-релизе компании, в январе-марте поставки составили 1,967 тыс. электромобилей, производство... читать дальше

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АО "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК, на 100% принадлежит ГК "Ростех") добыло в апреле второй самородок янтаря весом более 1 кг, сообщила пресс-служба предприятия. Предварительный его вес составил 1372 грамма. Он получил название "Гвардеец" в честь штурм... Предварительный его вес составил 1372 грамма. Он получил название "Гвардеец" в честь штурм... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 16,28 коп. и составил 92,6945 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,605 руб., максимальный - 92,81 руб. Было заключено 5262 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 92,605 руб., максимальный - 92,81 руб. Было заключено 5262 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,81 коп. и составил 12,7906 руб. Минимальный курс юаня составил 12,77 руб., максимальный - 12,811 руб. Было заключено 17755 сделок. Объем торгов составил 55895,06 млн... Минимальный курс юаня составил 12,77 руб., максимальный - 12,811 руб. Было заключено 17755 сделок. Объем торгов составил 55895,06 млн...

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Эксперты Bank of America (BofA) видят кризис предложения на рынке меди в условиях роста спроса на металл, используемый в электромобилях и других "зеленых" сегментах. "Много обсуждавшийся недостаток добывающих проектов становится все более серьезной проблемой для меди.... "Много обсуждавшийся недостаток добывающих проектов становится все более серьезной проблемой для меди.... читать дальше

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Российские регуляторы готовы частично поддержать предложения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по защите прав добросовестных инвесторов, купивших активы, ранее приватизированные с нарушением закона. В частности, у Минфина и Минэкономразвития не... В частности, у Минфина и Минэкономразвития не... читать дальше

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Сеть ресторанов быстрого питания ООО "Юнирест" (бренд Rostic's, ранее KFC) по итогам 2023 года увеличило выручку на 17,1%, до 20,17 млрд рублей, говорится в отчетности юрлица по РСБУ. В апреле 2023 года юрлицо (тогда называлось ООО "Ям Ресторантс Раша") было приобретено... В апреле 2023 года юрлицо (тогда называлось ООО "Ям Ресторантс Раша") было приобретено... читать дальше

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