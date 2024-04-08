Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 100,2633 руб.

Минимальный курс евро составил 100,0575 руб., максимальный - 100,6 руб. Была заключена 7141 сделка. Объем торгов составил 19461,4 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 100,6 руб. за евро.

8 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 20,05 коп. и составил 100,2633 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 63419,275 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 399,894 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 20,05 коп. и составил 100,2633 руб. Минимальный курс евро составил 100,0575 руб., максимальный - 100,6 руб. Была заключена 7141 сделка. Объем торгов составил 19461,4... Минимальный курс евро составил 100,0575 руб., максимальный - 100,6 руб. Была заключена 7141 сделка. Объем торгов составил 19461,4...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,11 коп. и составил 12,77 руб. Минимальный курс юаня составил 12,7525 руб., максимальный - 12,7885 руб. Было заключено 35006 сделок. Объем торгов составил 89451,07 млн... Минимальный курс юаня составил 12,7525 руб., максимальный - 12,7885 руб. Было заключено 35006 сделок. Объем торгов составил 89451,07 млн...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 16,29 коп. и составил 92,5883 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,44 руб., максимальный - 92,7275 руб. Было заключено 14060 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 92,44 руб., максимальный - 92,7275 руб. Было заключено 14060 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне позитивных сигналов с внешних фондовых площадок, сдерживающим фактором выступала дешевеющая нефть. В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский... В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский... читать дальше

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Белоруссия, Азербайджан и Турция к 8 апреля поставили в Россию 255,9 млн яиц. Как сообщает Россельхознадзор, наиболее крупным поставщиком является Белоруссия, откуда поступило 206,8 млн яиц, что в 3,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (60,5... Как сообщает Россельхознадзор, наиболее крупным поставщиком является Белоруссия, откуда поступило 206,8 млн яиц, что в 3,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (60,5... читать дальше

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апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 8 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-684 на 116 млрд 308,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Премии страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО) в 2023 году снизились незначительно по сравнению с 2022 годом - на 0,3% и составили 2,5 млрд рублей, согласно данным статистики Банка России. Выплаты по ОСОПО... Выплаты по ОСОПО... читать дальше

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Экономический рост в странах Африки к югу от Сахары в 2024 году ускорится до 3,4%, в 2025 году - до 3,8% с 2,6% в 2023 году, прогнозирует Всемирный банк (ВБ). Тем не менее темпы роста все еще ниже наблюдавшихся в 2000-2014 годах и недостаточны для значительного снижения... Тем не менее темпы роста все еще ниже наблюдавшихся в 2000-2014 годах и недостаточны для значительного снижения... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,64 коп. и составил 12,7625 руб. Минимальный курс юаня составил 12,748 руб., максимальный - 12,7855 руб. Было заключено 19490 сделок. Объем торгов составил 55815,29... Минимальный курс юаня составил 12,748 руб., максимальный - 12,7855 руб. Было заключено 19490 сделок. Объем торгов составил 55815,29...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 20,04 коп. и составил 92,5317 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,39 руб., максимальный - 92,6625 руб. Было заключено 5070 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 92,39 руб., максимальный - 92,6625 руб. Было заключено 5070 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Снижение цен на нефть ускорилось к вечеру понедельника. Понижательное давление на котировки в понедельник оказывает ослабление напряженности на Ближнем Востоке. Как сообщалось, армия обороны Израиля в ночь на воскресенье отвела все подразделения с юга сектора Газа. По данным... читать дальше

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Испанское правительство намерено отменить программу, дающую иностранцам "золотые визы" в обмен на инвестиции в недвижимость, пишет Financial Times со ссылкой на заявление премьер-министра Испании Педро Санчеса. В настоящий момент граждане стран, не входящих в Евросоюз,... В настоящий момент граждане стран, не входящих в Евросоюз,... читать дальше

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Цены на нефть марки Brent, скорее всего, не достигнут $100 за баррель, полагают аналитики Goldman Sachs во главе с Дааном Струйвеном. Прогнозы трейдеров уже предполагают рост глобального спроса на нефть в размере 1,5 млн баррелей в сутки, что выше ожиданий... Прогнозы трейдеров уже предполагают рост глобального спроса на нефть в размере 1,5 млн баррелей в сутки, что выше ожиданий... читать дальше

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Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в марте по-прежнему были основными покупателям на первичном рынке ОФЗ, на них пришлось 51,1% всех размещений, на некредитные финансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления - 29,7%, сообщается в докладе "Обзор рисков... читать дальше

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Крупнейшие экспортеры в марте увеличили продажу валюты на 16% - до $12,1 млрд, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России. Продажа экспортерами валюты в марте оставалась на уровне января - февраля 2024 года большую часть месяца, показав рост на... читать дальше

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