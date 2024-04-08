08 апреля 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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8 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|февраль 2024
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08 апреля 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 63419,275 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 399,894 млрд руб., или на...
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08 апреля 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 20,05 коп. и составил 100,2633 руб.
Минимальный курс евро составил 100,0575 руб., максимальный - 100,6 руб. Была заключена 7141 сделка. Объем торгов составил 19461,4...
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08 апреля 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,11 коп. и составил 12,77 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,7525 руб., максимальный - 12,7885 руб. Было заключено 35006 сделок. Объем торгов составил 89451,07 млн...
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08 апреля 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 16,29 коп. и составил 92,5883 руб.
Минимальный курс доллара США составил 92,44 руб., максимальный - 92,7275 руб. Было заключено 14060 сделок. Объем торгов... читать дальше
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08 апреля 2024 года 18:57
Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне позитивных сигналов с внешних фондовых площадок, сдерживающим фактором выступала дешевеющая нефть.
В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский... читать дальше
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08 апреля 2024 года 18:41
Белоруссия, Азербайджан и Турция к 8 апреля поставили в Россию 255,9 млн яиц.
Как сообщает Россельхознадзор, наиболее крупным поставщиком является Белоруссия, откуда поступило 206,8 млн яиц, что в 3,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (60,5... читать дальше
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08 апреля 2024 года 18:35
апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 8 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-684 на 116 млрд 308,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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08 апреля 2024 года 18:34
Премии страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО) в 2023 году снизились незначительно по сравнению с 2022 годом - на 0,3% и составили 2,5 млрд рублей, согласно данным статистики Банка России.
Выплаты по ОСОПО... читать дальше
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08 апреля 2024 года 18:19
Экономический рост в странах Африки к югу от Сахары в 2024 году ускорится до 3,4%, в 2025 году - до 3,8% с 2,6% в 2023 году, прогнозирует Всемирный банк (ВБ).
Тем не менее темпы роста все еще ниже наблюдавшихся в 2000-2014 годах и недостаточны для значительного снижения... читать дальше
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08 апреля 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,64 коп. и составил 12,7625 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,748 руб., максимальный - 12,7855 руб. Было заключено 19490 сделок. Объем торгов составил 55815,29...
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08 апреля 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 20,04 коп. и составил 92,5317 руб.
Минимальный курс доллара США составил 92,39 руб., максимальный - 92,6625 руб. Было заключено 5070 сделок. Объем торгов... читать дальше
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08 апреля 2024 года 17:49
Снижение цен на нефть ускорилось к вечеру понедельника. Понижательное давление на котировки в понедельник оказывает ослабление напряженности на Ближнем Востоке. Как сообщалось, армия обороны Израиля в ночь на воскресенье отвела все подразделения с юга сектора Газа. По данным... читать дальше
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08 апреля 2024 года 17:41
Испанское правительство намерено отменить программу, дающую иностранцам "золотые визы" в обмен на инвестиции в недвижимость, пишет Financial Times со ссылкой на заявление премьер-министра Испании Педро Санчеса.
В настоящий момент граждане стран, не входящих в Евросоюз,... читать дальше
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08 апреля 2024 года 17:34
Цены на нефть марки Brent, скорее всего, не достигнут $100 за баррель, полагают аналитики Goldman Sachs во главе с Дааном Струйвеном.
Прогнозы трейдеров уже предполагают рост глобального спроса на нефть в размере 1,5 млн баррелей в сутки, что выше ожиданий... читать дальше
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08 апреля 2024 года 17:26
Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в марте по-прежнему были основными покупателям на первичном рынке ОФЗ, на них пришлось 51,1% всех размещений, на некредитные финансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления - 29,7%, сообщается в докладе "Обзор рисков... читать дальше
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08 апреля 2024 года 17:18
Крупнейшие экспортеры в марте увеличили продажу валюты на 16% - до $12,1 млрд, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России. Продажа экспортерами валюты в марте оставалась на уровне января - февраля 2024 года большую часть месяца, показав рост на... читать дальше
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