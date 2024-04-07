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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 апреля в размере 92,4155 руб., евро - 100,1259 руб.
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07 апреля 2024 года 09:04
ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 апреля в размере 92,4155 руб., евро - 100,1259 руб.
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7 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 апреля, составляет 92,4155 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,97 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 апреля, составляет 100,1259 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,91 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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