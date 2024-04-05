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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 6 апреля в размере 100,1259 руб.
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05 апреля 2024 года 16:04

ЦБ РФ установил курс евро с 6 апреля в размере 100,1259 руб.

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5 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 апреля, составляет 100,1259 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,91 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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