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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 92,3058 руб., курс евро - в размере 100,0668 руб.
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05 апреля 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 92,3058 руб., курс евро - в размере 100,0668 руб.
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5 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 апреля, составляет 92,3058 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,34 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 апреля, составляет 100,0668 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 63,91 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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