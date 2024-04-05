ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 92,3058 руб., курс евро - в размере 100,0668 руб.

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Неэффективно используемые участки в районе Марьина роща реорганизуют по программе комплексного развития территорий, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) составил перечень предложений по облегчению фискальной нагрузки на бизнес для обсуждения на ежегодном съезде, традиционным участником которого является президент РФ Владимир Путин.

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Средняя цена на нефть в 2024 году может сложиться в коридоре от $80 до $100 за баррель, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"В диапазоне от $80 до $100 за баррель - такой, скорее всего, будет цена в этом году. Но, опять же, она будет зависеть от большого...