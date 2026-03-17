Диапазон торгов рубля во вторник - 11,5-11,8 руб./юань - ПСБ

Пара юань/рубль будет торговаться в диапазоне 11,5-11,8 руб. за юань во вторник, при этом к концу текущего месяца курс может откатиться к отметке 11,5 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Основным фактором, оказывающим давление на национальную валюту, продолжает оставаться пауза в продажах валюты по бюджетному правилу и ожидание пересмотров его параметров, при этом повышенные цены на нефть пока так и не смогли оказать поддержку рублю, констатирует эксперт.

"Повышаем на вторник целевой диапазон для пары юань/рубль до 11,5-12 руб. Пока не видим причин для выхода за его верхнюю границу. Более того, на горизонте ближайших двух недель рубль может попытаться перейти к восстановлению, чему будет способствовать активизация продаж экспортерами валютной выручки в преддверии повышенных отчислений в бюджет (НДПИ+НДД), - пишет Зварич в материале ПСБ. - Это компенсирует снижение предложения валюты со стороны ЦБ РФ и к концу месяца может привести к откату китайской валюты к нижней половине данного коридора".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.