"Финам" понизил прогнозную цену акций Salesforce до $275,41

"Финам" понизил прогнозную стоимость акций Salesforce Inc. с $321,42 до $275,41 за штуку на горизонте года, что соответствует потенциалу роста на 60,75%, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового.

Рейтинг акций сохранен на уровне "покупать".

"Акции Salesforce существенно скорректировались на фоне осторожных ожиданий рынка по монетизации AI и общего давления на технологический сектор, однако фундаментально бизнес компании продолжает укрепляться, - пишет эксперт. - Salesforce последовательно трансформируется из классического CRM-поставщика в широкую корпоративную платформу, объединяющую продажи, сервис, аналитику, данные и AI-инструменты, одновременно расширяя продуктовую линейку и углубляя работу с текущими клиентами. Операционные результаты при этом остаются сильными: компания наращивает выручку, прибыль и денежный поток, сохраняя высокую рентабельность".

Salesforce - американская технологическая компания, один из мировых лидеров на рынке корпоративного программного обеспечения для управления отношениями с клиентами.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.