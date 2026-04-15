Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Ooma Inc. с целевой ценой $18,30 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 30% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков.

"Компания отчиталась за 2026 финансовый год лучше наших ожиданий как по выручке, так и по скорректированной EBITDA, - отмечают эксперты. - Рост сложился благодаря расширению базы пользователей в корпоративном сегменте как за счет органического роста и увеличения установок устройств AirDial, так и за счет приобретения и интеграции FluentStream и Phone.com. На фоне увеличения доли высокомаржинальной регулярной выручки от подписок, жесткой дисциплины в части операционных расходов и нормализации затрат на комплектующие компания также показала рост маржинальности бизнеса".

Менеджмент Ooma ожидает, что в 2027 ФГ корпоративный сегмент компании также останется главным драйвером роста бизнеса за счет ускоренной миграции рынка с традиционных линий связи на облачные решения UCaaS/CCaaS, а также интеграции новых ИИ-функций, что будет стимулировать переход клиентов на премиальные тарифные планы и способствовать росту ARPU.

Ooma - облачный провайдер коммуникационных сервисов (UCaaS).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.