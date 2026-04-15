"Финам" подтверждает рейтинг акций JPMorgan на уровне "держать"

"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций JPMorgan Chase & Co. с прогнозной стоимостью $295 за штуку, что предполагает потенциал снижения 5,2% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"На фоне сохраняющейся в целом неплохой ситуации в американской экономике JPMorgan весьма уверенно начал 2026 год - выручка и скорректированная прибыль в 1К выросли в годовом выражении и превзошли ожидания рынка, - отмечает эксперт. - При этом мы продолжаем умеренно позитивно оценивать долгосрочные перспективы банка, несмотря на сохраняющиеся значительные геополитические, экономические и другие риски. В то же время акции JPMorgan по-прежнему торгуются с ощутимой премией по мультипликаторам по отношению к американским аналогам, и, на наш взгляд, потенциал роста в них отсутствует в данный момент".

JPMorgan Chase - один из ведущих международных финансовых холдингов со штаб-квартирой в Нью-Йорке и операциями по всему миру.

