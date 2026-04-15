Суммарная доходность по среднесрочным ОФЗ может достичь 20% годовых до конца 2026г - "ВТБ Мои Инвестиции"

Суммарная доходность по среднесрочным ОФЗ может достичь 20% годовых до конца 2026 года, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

Они ожидают дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, на фоне которого цены облигаций могут вырасти.

Эксперты отдают предпочтение среднесрочным ОФЗ по следующим причинам:

- Доходности на участке 6-14 лет примерно одинаковы - около 14,5-14,6%. Десятые доли процентов не стоят того, чтобы сильно увеличивать риск.

- Среднесрочные выпуски могут вырасти в цене так же как и длинные бумаги, но при этом их чувствительность к изменению ставок ниже.

- Основной объем новых выпусков ОФЗ традиционно приходится на более долгосрочные, поэтому на среднесрочный сегмент меньше влияют первичные размещения.

- С учетом купонного дохода и ожидаемого снижения ставок, суммарная доходность по среднесрочным ОФЗ может достичь 20%+ годовых до конца 2026 года.

"В условиях цикла смягчения денежно-кредитной политики ОФЗ со сроком около 5-7 лет выглядят как разумный баланс между доходностью и риском. Они позволят также поучаствовать в переоценке рынка облигаций", - делают вывод стратеги "ВТБ Мои Инвестиции".

