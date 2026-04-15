.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Акции Северстали ждут улучшения внутренней и внешней конъюнктуры - "Велес Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
15 апреля 2026 года 18:10
Акции Северстали ждут улучшения внутренней и внешней конъюнктуры - "Велес Капитал"
Акции "Северстали" ждут улучшения внутренней и внешней конъюнктуры, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Северсталь" готовится представить 21 апреля операционные результаты за 1-й квартал 2026 года. Ранее в апреле в компании заявили о сохранении прогноза по выпуску стали в 2026 году на уровне 11,3 млн/тонн. В феврале после публикации сильных операционных и ожидаемо слабых финансовых результатов "Северстали" за 4-й квартал и весь 2025 год аналитики "Велес Капитала" понизили целевую цену по акциям до 1240 руб., однако на фоне значительного падения котировок сохранили рекомендация "покупать". В 2026 году неблагоприятная конъюнктура внутреннего рынка, по их оценкам, продолжит оказывать негативное влияние на финансовые результаты "Северстали". "С технической точки зрения акции "Северстали "на этой неделе упали до минимума с декабря 2022 года 798,8 руб., от которого пытаются отступить выше и снять образовавшуюся среднесрочную перепроданность, - указывает Кожухова. - Показания дневного графика при этом несколько улучшились и не исключают стабилизации котировок выше 800 руб. с возможностью развития коррекционного роста к сопротивлениям 837,2 руб. и 866,6 руб. Стабилизация выше 866,6 руб. может улучшить среднесрочные перспективы бумаг и предвещать попытки перехода к повышению вплоть до движения к годовому пику 1022,8 руб.". Бычий сценарий, по мнению эксперта, реализуется в случае оптимистичных настроений на российском фондовом рынке в целом, надежд на более активное смягчение политики ЦБ, улучшения конъюнктуры на рынке стали и более слабого рубля. Пока же у акций "Северстали", на взгляд Кожуховой, нет веских бычьих драйверов, котировки могут оставаться под нисходящим давлением с рисками закрепления ниже 800 руб. и движения к очередным минимумам с 2022 года, в район 750 руб. и ниже. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-СЕВЕРСТАЛЬ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
15 апреля 2026 года 18:46
Совкомбанк начал анализ МТС-банка с рекомендацией "держать" для его акций, сообщается в материале аналитиков Вячеслава Бердникова и Маргариты Боярко. "Акции МТС-банка выглядят дешевле аналогов, однако несмотря на привлекательную оценку относительно прибыли и капитала банк имеет более низкую... читать дальше
15 апреля 2026 года 17:34
Суммарная доходность по среднесрочным ОФЗ может достичь 20% годовых до конца 2026г - "ВТБ Мои Инвестиции"
Суммарная доходность по среднесрочным ОФЗ может достичь 20% годовых до конца 2026 года, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". Они ожидают дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, на фоне которого цены облигаций могут вырасти. Эксперты отдают предпочтение среднесрочным ОФЗ по... читать дальше
15 апреля 2026 года 17:02
"Финам" понизил прогнозную стоимость акций Salesforce Inc. с $321,42 до $275,41 за штуку на горизонте года, что соответствует потенциалу роста на 60,75%, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. Рейтинг акций сохранен на уровне "покупать". "Акции Salesforce существенно скорректировались... читать дальше
15 апреля 2026 года 16:22
Инвестиционная компания "АКБФ" повышает прогнозную стоимость акций "Совкомфлота" с 75,92 руб. до 91,41 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 11%, говорится в комментарии аналитиков. Рекомендация сохранена на уровне "держать". "Акции "Совкомфлота" с начала года выросли на 8%,... читать дальше
15 апреля 2026 года 15:26
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) с 66,85 руб. до 80,36 руб., что предполагает потенциал роста на 5% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков. Рекомендация сохранена на уровне "держать". "Акции "ДВМП" с... читать дальше
15 апреля 2026 года 14:50
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Modiv Industrial Inc. с целью $18 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 19%, сообщается в комментарии аналитиков. "Фонд Modiv Industrial отчитался по результатам IV квартала 2025 года в соответствии с нашими... читать дальше
15 апреля 2026 года 14:09
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Ooma Inc. с целевой ценой $18,30 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 30% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков. "Компания отчиталась за 2026 финансовый год лучше наших ожиданий как по выручке, так и по... читать дальше
15 апреля 2026 года 13:39
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций JPMorgan Chase & Co. с прогнозной стоимостью $295 за штуку, что предполагает потенциал снижения 5,2% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "На фоне сохраняющейся в целом неплохой... читать дальше
15 апреля 2026 года 13:09
"Финам" понизил рейтинг акций Ferguson Plc. с "покупать" до "держать" с сохранением целевой цены на уровне $258,44 за штуку, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "После ралли акции достигли целевую цену. Сейчас котировки торгуются на близких к историческим максимумам уровнях, -... читать дальше
15 апреля 2026 года 12:28
"БКС Мир инвестиций" понизил прогнозную цену акций Nike Inc. до $47 за штуку с потенциалом роста 6% на горизонте 12 месяцев, сообщается в материале аналитика Анны Киреевой. Оценка акций компании остается нейтральной. "Учитывая слабые результаты Nike за прошедший квартал и консервативный прогноз... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.