"АКБФ" повышает прогнозную цену акций ДВМП до 80,36 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) с 66,85 руб. до 80,36 руб., что предполагает потенциал роста на 5% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков.

Рекомендация сохранена на уровне "держать".

"Акции "ДВМП" с начала года выросли на 40% при снижении индекса Мосбиржи на 2%, отражая высокий интерес инвесторов к истории роста FESCO, - отмечают эксперты. - Ключевым драйвером стала сделка Росатома и DP World: в рамках совместного предприятия в развитие FESCO в 2026-2032гг может быть направлено до 800 млрд руб., что существенно усиливает долгосрочный потенциал компании".

На фоне ускорения развития Северного морского пути и расширения инфраструктуры Восточного полигона РЖД FESCO получает сильную базу для роста перевозок: объем морских и интермодальных перевозок группы в 2026-2032 гг. может увеличиться в 3 раза. Долговая нагрузка остается комфортной - чистый долг/EBITDA составляет всего 0,8х.

При этом, по оценке аналитиков, сохраняются риски, связанные с реализацией крупных инвестпроектов и ростом издержек. Прогноз EBITDA на 2026 год - 69,5 млрд руб., чистой прибыли - 18,7 млрд руб. Дивиденды в оценки не закладываются.

