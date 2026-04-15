Инвестиционная компания "АКБФ" повышает прогнозную стоимость акций "Совкомфлота" с 75,92 руб. до 91,41 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 11%, говорится в комментарии аналитиков.

Рекомендация сохранена на уровне "держать".

"Акции "Совкомфлота" с начала года выросли на 8%, несмотря на снижение индекса Мосбиржи на 2%, - отмечают эксперты. - По итогам 2025 года компания получила выручку 108,9 млрд руб., а чистый убыток составил 53,5 млрд руб., однако он связан преимущественно с разовыми факторами - обесценением активов и курсовыми разницами. Операционные результаты оказались выше ожиданий, что позволило повысить оценку справедливой стоимости эмитента".

На 2026 год прогноз EBITDA составляет 56,5 млрд руб., а дивиденды оцениваются на уровне около 5 руб. на акцию, тогда как рынок выплат не ожидает. По мнению аналитиков, поддержку оценке компании оказывает низкая стоимость долга и улучшение условий фондирования после погашения дорогих облигаций.

