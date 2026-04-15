Совкомбанк рекомендует держать акции МТС-банка

Совкомбанк начал анализ МТС-банка с рекомендацией "держать" для его акций, сообщается в материале аналитиков Вячеслава Бердникова и Маргариты Боярко.

"Акции МТС-банка выглядят дешевле аналогов, однако несмотря на привлекательную оценку относительно прибыли и капитала банк имеет более низкую рентабельность капитала, - отмечают стратеги. - Отмечаем, что по мере перестройки бизнес-модели МТС Банк сможет генерировать более высокий ROE. Компания имеет потенциал для роста и усиления позиций в секторе".

Эксперты указывают на ключевые факторы инвестиционной привлекательности:

- Доступ к широкой базе клиентов экосистемы МТС.

- Стабильный доход от пакета ОФЗ.

Рисками, по их мнению, выступают:

- Ограничение роста розничного кредитования и ужесточение макропруденциальных лимитов.

- Ужесточение конкуренции на рынке розничного кредитования.

