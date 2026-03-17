Торги на рынке акций РФ во вторник утром будут нейтральными - "Цифра брокер"

Основная торговая сессия на российском рынке акций во вторник начнется нейтрально, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Индекс Мосбиржи закрепился в диапазоне 2850-2900 пунктов. Уровнем поддержки выступает отметка 2800 пунктов, сопротивление находится на уровне 2900 пунктов, отмечают эксперты.

На текущей неделе в центре внимания инвесторов будут данные по инфляционным ожиданиям населения и бизнеса: если тренд на охлаждение цен подтвердится, рынок может предпринять попытку штурма уровня 2900 пунктов по индексу Мосбиржи, указывают эксперты.

"Ожидаем во вторник нейтрального открытия торгов, инвесторы будут следить за динамикой нефтяных котировок и новостями с Ближнего Востока", - пишут аналитики инвесткомпании.

