"Финам" сохраняет рейтинг акций "Интер РАО" на уровне "покупать" с целевой ценой 4,61 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 42,3% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Максима Абрамова.

"Акции "Интер РАО", на наш взгляд, остаются привлекательными и сохраняют существенный потенциал роста, несмотря на смешанные результаты за 2025 год, - отмечает эксперт. - Поддержку финансовым показателям в 2026 году обеспечит опережающий инфляцию рост оптовых цен на электроэнергию, а ввод новых мощностей выступит структурным драйвером повышения маржинальности в среднесрочной перспективе. При этом компания продолжает выступать одним из наиболее надежных дивидендных плательщиков в секторе".

Дополнительным аргументом в пользу инвестиционной привлекательности, на взгляд Абрамова, выступает стратегия развития до 2030 года, в рамках которой компания ориентируется на рост EBITDA до 320 млрд руб. в ближайшие четыре года.

