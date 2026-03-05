.
05 марта 2026 года 18:17
Вероятно возобновление роста цены серебра до $110-120/унц. на среднесрочном горизонте - ПСБ
Вероятно возобновление роста цены серебра в диапазон $110-120 за тройскую унцию в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. "Цены на серебро оказались под давлением геополитического фактора и укрепления доллара, откатившись в район $82/унцю, - пишут эксперты. - Плюс к этому рост цен на энергоносители создает риски снижения деловой активности в промышленности. Это, в свою очередь, подогревает и опасения по промышленному спросу на серебро. К тому же отмечаем и снижение спекулятивного интереса к драгметаллу. В краткосрочной перспективе видим риски сохранения высокой волатильности в серебре. При этом металл может удерживаться в диапазоне $75-95/унц. с тяготением к его нижней границе". В среднесрочной перспективе стратеги банка видят возможности для возобновления роста цен в район $110-120/унц., считая риски по промышленному спросу краткосрочными. Что касается металлов платиновой группы, то сегмент МПГ пока не может определиться с трендом: попытки котировок отскочить в феврале были достаточно агрессивно нивелированы в первые дни марта. В основе неустойчивости ценовой конъюнктуры МПГ, как и у других драгметаллов, - геополитика, считают в ПСБ. "Краткосрочные перспективы оцениваем осторожно. Учитывая значительную промышленную составляющую, усиление макрорисков может привести к новым волнам распродаж МПГ, - прогнозируют аналитики. - Среднесрочные перспективы остаются хорошими. Исходим из того, что промышленный спрос останется здоровым, а спекулятивный усилится по мере приближения выборов в США и сохранения там проблем с финансированием госбюджета. Наш прогноз по платине и палладию по росту в 2026 году на уровне $2650 /унц. $1920/унц. соответственно сохраняем". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: МИР-СЕРЕБРО-МПГ-ПРОГНОЗ
.
