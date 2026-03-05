"БКС МИ" понизил оценку акций Coca-Cola до "негативной"

"БКС Мир инвестиций" понизил оценку акций Coca-Cola Co. с "нейтральной" до "негативной", сохранив прогнозную цену на уровне $76 на ближайшие 12 месяцев, что соответствует потенциалу снижения на 3%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Анны Киреевой.

"Глобальный гигант показал умеренные результаты за IV квартал 2025 года: чистая выручка составила $11,8 млрд, что оказалось ниже прогнозов - рынок ждал $12,03 млрд, - пишет эксперт. - При этом органический рост составил 5%. Объем проданных упаковок увеличился на 1%. Инвесторы с осторожностью восприняли сдержанность в прогнозах менеджмента на 2026 год. Компания рассчитывает на органический рост на 4-5%. Это соответствует нижней границе долгосрочного ориентира компании (4-6%) и немного не дотягивает до ожиданий рынка. В результате у бумаги повышается риск коррекции после предыдущего роста".

Текущее соотношение справедливой стоимости компании и ее прибыли до вычета процентов, амортизации и налога (EV/EBITDA) Coca-Cola составляет 21,9х, указывает Киреева. Это на 9% выше исторического медианного значения (20,1х) за последние 5 лет. Аналитик считает такой уровень выше справедливого и меняет взгляд на акции компании с "нейтрального" на "негативный".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.