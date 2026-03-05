.
05 марта 2026 года 16:30
"ВТБ Мои Инвестиции" подтверждают прогнозную цену акций РусАла на уровне 60 руб
"ВТБ Мои Инвестиции" подтверждают прогнозную цену акций "РусАла" на уровне 60 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии начальника управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергея Селютина. "На фоне блокировки Ормузского пролива выросли не только цены на нефть. Цены на алюминий достигли $3400 за тонну - максимум с 2022 года, - констатирует эксперт. - Дело в том, что на регион приходится около 9% мировых мощностей по производству алюминия. Акции "РусАла" выступили бенефициаром роста цен на металл и поднялись до отметки в 41,75 руб. Несмотря на показанный рост, котировки "РусАла" еще даже не обновили январский максимум, а тогда цены на алюминий были ниже". Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" в течение последних месяцев неоднократно подчеркивали привлекательность акций "РусАла". Главную ставку они делали на ослабление курса рубля, так как финансовые показатели компании очень чувствительны к курсу рубля - ослабление на 10% увеличит EBITDA "РусАла" на 30%. " Ставка на ослабление рубля становится более актуальной, поскольку Минфин объявил о приостановке продаж валюты по бюджетному правилу с 6 марта, - считает Селютин. - Этот фактор скорее перевесит позитивный для рубля фактор роста цен на нефть из-за роста напряженности на Ближнем Востоке, тем более что повышение цен на сырье может оказаться временным. По нашим прогнозам, целевой уровень на 12 месяцев для акций "РусАла" - 60 рублей за бумагу". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУСАЛ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
