"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МТС-банка с прогнозной стоимостью на уровне 1724 рубля за штуку, что соответствует потенциалу роста на 24,9%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Финансовые результаты МТС-банка за 2025 год оказались в целом неплохими, несколько лучше наших и среднерыночных ожиданий по чистой прибыли, - отмечает эксперт. - Отчетность показала, что банк достаточно успешно адаптируется к текущей сложной операционной среде, смещая фокус на продукты Daily Banking и транзакционный бизнес, снижение кредитных рисков, контроль над операционными расходами".

По мнению Додонова, МТС-банк останется бенефициаром нынешнего цикла снижения ключевой ставки в стране, который в том числе будет способствовать дальнейшей положительной переоценке портфеля ценных бумаг. Аналитик ожидает продолжения улучшения его финпоказателей в 2026 году.

"При этом акции МТС-банка по-прежнему торгуются с заметным дисконтом по мультипликаторам по отношению к российским аналогам, и мы сохраняем позитивный взгляд на них", - делает вывод стратег.

