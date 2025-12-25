.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  "Газпромбанк Инвестиции" позитивно оценивает среднесрочные перспективы банковского сектора РФ
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
25 декабря 2025 года 18:23

"Газпромбанк Инвестиции" позитивно оценивает среднесрочные перспективы банковского сектора РФ

"Газпромбанк Инвестиции" позитивно оценивает среднесрочные перспективы банковского сектора РФ, говорится в комментарии аналитиков сервиса.

"Мы позитивно оцениваем перспективы публичных компаний банковского сектора в среднесрочной перспективе, так как ожидаем дальнейшего удешевления стоимости фондирования, расширения чистой процентной маржи, роста прибыльности сектора и восстановления кредитования на фоне дальнейшего цикла снижения ставки Банка России, - указывают стратеги. - Нашими фаворитами в банковском секторе являются акции Сбербанка и "Т-Технологий", на среднесрочном горизонте мы выделяем акции Совкомбанка, ДОМ.РФ и ВТБ".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.


.
Лента аналитики
25 декабря 2025 года 19:10
"АКБФ" повысил прогнозную цену акций Норникеля до 234,82 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену обыкновенных акций ГМК "Норильский никель" с 195,62 руб. до 234,82 руб. за бумагу, что предполагает около 60% потенциала роста и соответствует рекомендации "покупать" при учете 25% дисконта на риски, сообщается в комментарии...    читать дальше
.
25 декабря 2025 года 18:45
Бумаги Газпрома интересны для покупки на долгосрочную перспективу - ПСБ
Бумаги "Газпрома" интересны для покупки на долгосрочную перспективу, считает аналитик банка ПСБ Екатерина Крылова. По мнению эксперта, на динамику акций "Газпрома", помимо общих для всего рынка факторов геополитики и смягчения денежно-кредитной политики Банка России, будут влиять факторы цены и...    читать дальше
.
25 декабря 2025 года 17:23
Совкомбанк рекомендует покупать акции Озон Фармацевтики
Совкомбанк рекомендует покупать акции ПАО "Озон Фармацевтика", сообщается в материале аналитиков. Эксперты выделяют ряд факторов инвестиционной привлекательности акций компании: - Наличие крупнейшего в стране портфеля регистрационных удостоверений (РУ) дает компании значительную гибкость - она...    читать дальше
.
25 декабря 2025 года 16:41
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Норникеля
"БКС Мир инвестиций" сохраняет "нейтральную" оценку акций ГМК "Норильский никель", говорится в комментарии аналитиков. "На данный момент в спотовых ценах мультипликатор Р/Е торгуется на уровне 9х против исторических 7,7х, - указывают эксперты. - С учетом наших прогнозов на горизонте 12 месяцев...    читать дальше
.
25 декабря 2025 года 16:10
"Финам" рекомендует "держать" акции Industrial Select Sector SPDR Fund с прогнозной ценой $176,15
"Финам" рекомендует "держать" акции Industrial Select Sector SPDR Fund с прогнозной стоимостью на уровне $176,15 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 12,6%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. Эксперт отмечает, что в состав фонда входят крупные и стабильные...    читать дальше
.
25 декабря 2025 года 15:31
"БКС МИ" сохраняет "негативную" оценку акций АЛРОСА
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку перспектив котировок акций "АЛРОСА", сообщается в материале аналитиков. Эмитент планирует сократить добычу алмазов в следующем году до 25-26 млн карат, что на 14% ниже уровня 2025 года, отмечают эксперты. Данная мера призвана выправить...    читать дальше
.
25 декабря 2025 года 15:02
Длинные ОФЗ - одна из основных идей для инвестиций на долговом рынке РФ в 2026г - ПСБ
Длинные ОФЗ останутся одной из основных идей для инвестиций на российском долговом рынке в следующем году, считает аналитик банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Предельный объем размещения ОФЗ в 2026 году составит не более 6,47 трлн руб. по номиналу, а плановый объем в рамках бюджета - 5,51 трлн руб.,...    читать дальше
.
25 декабря 2025 года 13:58
"Финам" повысил рейтинг акций "ВИ.ру" до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру") с "держать" до "покупать", сохранив прогнозную стоимость на уровне 78,7 рубля за штуку, сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова. "Двумя неделями ранее мы пересмотрели целевую цену бумаг эмитента, понизив ее. С...    читать дальше
.
25 декабря 2025 года 13:27
Быстрое закрытие дивидендного гэпа в акциях SFI маловероятно - "Цифра брокер"
Быстрое закрытие текущего дивидендного "гэпа" в акциях SFI (ПАО "ЭсЭфАй") маловероятно, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". После отсечки под рекордные дивиденды за девять месяцев 2025 года акции SFI ушли в дивидендный "гэп", констатируют эксперты. Выплата составила 902...    читать дальше
.
25 декабря 2025 года 12:57
Бумаги Норникеля могут быть интересны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Бумаги ГМК "Норильский никель" могут быть интересны для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Стоимость меди на Лондонской бирже металлов (LME) впервые в истории превысила $12000 за тонну, достигнув отметки $12159,5. С начала года котировки выросли более чем на...    читать дальше
.
Страница 1 из 12
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.