"АКБФ" повысил прогнозную цену акций Норникеля до 234,82 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену обыкновенных акций ГМК "Норильский никель" с 195,62 руб. до 234,82 руб. за бумагу, что предполагает около 60% потенциала роста и соответствует рекомендации "покупать" при учете 25% дисконта на риски, сообщается в комментарии аналитиков.

"Капитальные вложения "Норникеля" в 2026 году запланированы на уровне около 240 млрд руб. против 215 млрд руб. в плане на 2025 год, - отмечают эксперты. - В первом полугодии 2025 года капвложения составили $1,1 млрд (+15% г/г) на фоне реализации стратегических проектов. Мы рассматриваем такой умеренный рост инвестиций как позитивный фактор для среднесрочных оценок чистого денежного потока и, косвенно, дивидендных выплат".

С учетом пересмотренных прогнозов по рынкам металлов (среднегодовой рост цен на платину и палладий в 2026-2033 гг - 15% и 18%, на никель и медь - 8% и 12%) аналитики ожидают EBITDA "Норникеля" на уровне 568,9 млрд руб. в 2025 году и 728,8 млрд руб. в 2026 году, а чистую прибыль за 2025 год - около 184,1 млрд руб.

"При этом обновленная методика расчета дивидендов приводит к существенному снижению нашего прогноза выплат за 2025 год до 2 руб./ао против 14 руб./ао ранее", - указывают стратеги инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.