"АКБФ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка

Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет прогнозные стоимости обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка на уровнях 530,86 рубля и 512,85 рубля за штуку соответственно, рекомендация для обоих типов бумаг остается "покупать", сообщается в материале аналитиков.

"Оценка учитывает повышенную, но оправданную дисконт-поправку на риски на уровне 30%", - отмечают эксперты.

Они ожидают продолжения восходящей динамики акций банковского и IT секторов на фоне позитивного новостного фона и растущей поддержки властей.

"На фоне рисков усиления на рынке ценовой волатильности под влиянием геополитических новостей при повышенных рисках прогноза ожидаем сравнительно благоприятной динамики акций Сбербанка по итогам текущей недели", - указывают аналитики в обзоре.

