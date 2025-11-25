"Финам" рекомендует покупать акции "Ренессанс страхования" с прогнозной ценой 138,1 руб

"Финам" рекомендует покупать акции ПАО "Группа "Ренессанс страхование" с прогнозной стоимостью на уровне 138,1 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

Эксперт отмечает, что на фоне общего роста страхового рынка РФ эмитент демонстрирует в целом неплохие операционные и финансовые показатели в текущем году, хотя чистая прибыль и находится под давлением из-за технических и нерегулярных факторов.

"Мы позитивно оцениваем перспективы компании, ожидая, что благодаря высокой степени цифровизации и развитию быстрорастущих MedTech-сервисов она сможет увеличивать обороты быстрее рынка в ближайшие годы, - пишет Додонов в обзоре. - Также рассчитываем, что снижение ключевой ставки ЦБ РФ будет способствовать постепенному восстановлению экономической активности в стране и дальнейшей положительной переоценке инвестиционного портфеля, что поддержит финпоказатели компании в предстоящие кварталы".

Основные риски, по мнению эксперта ивнесткомпании, по-прежнему связаны со сложной экономической ситуацией в России и высокой геополитической напряженностью, что может сдерживать дальнейший рост страхового рынка; с продолжением усиления санкционного давления на экономику страны в целом и на финансовый сектор в частности.

"Наша оценка справедливой стоимости данных бумаг основана на сравнении с аналогами ЕМ по коэффициентам P/B и P/E NTM с использованием 25% дисконта за небольшой размер компании и страновые риски РФ", - указывает аналитик "Финама".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.