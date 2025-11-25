SberCIB сохраняет оценку "держать" для акций ЛУКОЙЛа

SberCIB Investment Research сохраняет оценку "держать" для акций "ЛУКОЙЛа", сообщается в комментарии аналитиков.

Совет директоров компании рекомендовал распределить промежуточную выплату - 397 рублей на акцию с доходностью около 7,2%.

Это хороший сигнал рынку, отмечают эксперты: эмитент подтверждает ставку на дивиденды и свою приверженность дивполитике - направлять весь свободный денежный поток на выплаты. Реестр акционеров закроют 12 января.

Аналитики инвестбанка сохраняют оценку "держать" для акций "ЛУКОЙЛа". По их мнению, эмитент - бенефициар позитивного развития геополитической ситуации, так как может сохранить иностранные активы в случае снятия санкций.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.