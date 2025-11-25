.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Uber
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
25 ноября 2025 года 12:09
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Uber
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Uber Technologies с прогнозной стоимостью на уровне $111,05 за штуку на фоне отчетности эмитента за 3К25, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "Бумаги компании снизились в цене после выхода отчетности из-за завышенных ожиданий инвесторов и наличия разовых факторов в прибыли, несмотря на сильные операционные результаты. Тем не менее долгосрочные факторы роста остаются в силе, - пишет эксперт. - По нашим оценкам, акции Uber имеют потенциал роста стоимости на 20,7%". Среди ключевых рисков Гудым выделяет необходимость значительных инвестиций в новые технологии, конкуренцию и регуляторную неопределенность, особенно в сфере страхования и правового статуса автономных перевозок. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-UBER-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
25 ноября 2025 года 16:30
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций китайского автопроизводителя XPeng до "позитивной", сообщается в материале аналитика Анны Киреевой. "Котировки бумаг эмитента заметно просели в цене после отчетности: инвесторов разочаровали прогнозы на IV квартал. Однако мы считаем, что... читать дальше
.25 ноября 2025 года 15:48
Акции ПАО "Озон Фармацевтика" по-прежнему привлекательны для долгосрочных покупок, прогнозная стоимость бумаг - 66 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Эмитент показал уверенное восстановление в третьем квартале 2025 года, закрепив тренд... читать дальше
.25 ноября 2025 года 15:18
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Walmart Inc. с $68,9 до $94,1 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова. Рейтинг данных бумаг также повышен до "держать". Акции эмитента продолжают привлекать внимание инвесторов на фоне усиливающейся... читать дальше
.25 ноября 2025 года 14:53
Бумаги ПАО "ФосАгро" в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Результаты компании по итогам 9М25 вышли в рамках ожиданий экспертов, высокие цены на фосфорные удобрения позволили увеличить финансовые показатели... читать дальше
.25 ноября 2025 года 14:25
Совкомбанк сохраняет нейтральную оценку акций МКПАО "Циан", сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. Эмитент опубликовал сильную отчетность за 3К25 по МСФО и улучшил прогноз на 2025 год, что позитивно, отмечают эксперты. "Компания торгуется по мультипликаторам более... читать дальше
.25 ноября 2025 года 13:47
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "держать" для акций "ЛУКОЙЛа", сообщается в комментарии аналитиков. Совет директоров компании рекомендовал распределить промежуточную выплату - 397 рублей на акцию с доходностью около 7,2%. Это хороший сигнал рынку, отмечают эксперты: эмитент... читать дальше
.25 ноября 2025 года 13:17
Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет прогнозные стоимости обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка на уровнях 530,86 рубля и 512,85 рубля за штуку соответственно, рекомендация для обоих типов бумаг остается "покупать", сообщается в материале аналитиков. "Оценка учитывает повышенную, но... читать дальше
.25 ноября 2025 года 12:37
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций ГК "Самолет", сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. Эмитент опубликовал операционные результаты за 10М25, позитивные тенденции III квартала сохранились и в октябре, констатируют... читать дальше
.25 ноября 2025 года 11:38
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МКПАО "Циан", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова. "Отчетность эмитента за 3К25 по МСФО превзошла наши и рыночные ожидания по выручке и скорректированному показателю EBITDA. В целом оцениваем... читать дальше
.25 ноября 2025 года 11:19
"Финам" рекомендует покупать акции ПАО "Группа "Ренессанс страхование" с прогнозной стоимостью на уровне 138,1 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Эксперт отмечает, что на фоне общего роста страхового рынка РФ... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.