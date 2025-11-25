"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Uber Technologies с прогнозной стоимостью на уровне $111,05 за штуку на фоне отчетности эмитента за 3К25, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

"Бумаги компании снизились в цене после выхода отчетности из-за завышенных ожиданий инвесторов и наличия разовых факторов в прибыли, несмотря на сильные операционные результаты. Тем не менее долгосрочные факторы роста остаются в силе, - пишет эксперт. - По нашим оценкам, акции Uber имеют потенциал роста стоимости на 20,7%".

Среди ключевых рисков Гудым выделяет необходимость значительных инвестиций в новые технологии, конкуренцию и регуляторную неопределенность, особенно в сфере страхования и правового статуса автономных перевозок.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.