Курс рубля пока может задержаться вблизи 11-11,1 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль в сложившихся условиях пока может задержаться вблизи уровней 11-11,1 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Также эксперты отмечают в комментарии, что в отсутствие сюрпризов со стороны статистики из США цены на нефть марки Brent могут пока двигаться вблизи $62,5-63,5 за баррель в ожидании геополитических вводных.

