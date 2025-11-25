Волатильность на рынке акций РФ останется повышенной во вторник - ПСБ

Волатильность на российском рынке акций останется повышенной в течение торговой сессии вторника, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

"Учитывая уровень неопределенности, ожидаем сохранения повышенной волатильности и движения индекса Мосбиржи в диапазоне 2600-2700 пунктов, - указывает эксперт. - Рынок продолжает оставаться "новостным", и в случае если поступающие новости не оправдают ожидания инвесторов по геополитике, индекс Мосбиржи может откатиться в зону поддержки 2600-2630 пунктов. В случае удержания позиций выше данной зоны, на наш взгляд, у рынка появятся возможности для реализации еще одной волны роста".

