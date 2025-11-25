Боковик на рынке ОФЗ может продлиться до заседания ЦБ РФ в декабре - ПСБ

Боковое движение на рынке рублевых гособлигаций может продлиться до заседания Банка России 19 декабря 2025 года, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Инвесторы на рынке ОФЗ продолжают игнорировать геополитическую повестку - индекс RGBI остался без существенных изменений - под 118 пунктами, констатирует эксперт.

"Как мы отмечали накануне, реализуется сценарий боковой коррекции. Вместе с тем до заседания ЦБ остается еще четыре недели, в результате чего риск ухода в зону 116-117 пунктов в данный период сохраняется", - отмечает Грицкевич.

Минфин объявит во вторник параметры аукционов ОФЗ на среду. "Хотя у ведомства остается запас размещения флоатеров примерно на 300 млрд руб., оно будет стремиться размещать бумаги с фиксированным купоном. На наш взгляд, еженедельный объем размещений по 150 млрд руб. будет хорошей тенденцией", - указывает аналитик ПСБ.

"В целом во вторник боковое движение рынка сохранится; подтверждение дезинфляционного тренда на традиционных недельных данных (в среду вечером) может оживить торги во второй половине недели. Глобально до заседания Банка России 19 декабря рынок будет оставаться в боковике", - заключает Грицкевич в обзоре.

