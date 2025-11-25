Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Циана

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МКПАО "Циан", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова.

"Отчетность эмитента за 3К25 по МСФО превзошла наши и рыночные ожидания по выручке и скорректированному показателю EBITDA. В целом оцениваем результаты положительно. Бизнес-модель компании высокоэффективна и позволяет генерировать стабильный денежный поток даже в текущих макроэкономических условиях, - указывает эксперт. - Инвестиционную привлекательность "Циана" повышает сочетание перспектив роста бизнеса и хорошая дивидендная доходность (которая сохранится и после предстоящей выплаты специальных дивидендов в размере 104 руб./акцию). Подтверждаем рейтинг "покупать" по бумаге".

