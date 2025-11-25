"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Самолета

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций ГК "Самолет", сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова.

Эмитент опубликовал операционные результаты за 10М25, позитивные тенденции III квартала сохранились и в октябре, констатируют эксперты.

"Отмечаем сохранение довольно сильных результатов продаж, однако сравнение несколько искажено низкой базой прошлого года. Осень 2024 года была одним из наиболее трудных моментов на рынке недвижимости. Тем не менее новые показатели продаж в сочетании с повышением операционной эффективности делают "Самолет" одним из главных бенефициаров текущего восстановления на рынке недвижимости", - пишут Перминов и Шаров.

"Мы сохраняем "позитивный" взгляд на акции компании. Текущая оценка по мультипликатору P/E на 2026 год составляет 3,6x против среднеисторического уровня 8х", - говорится в обзоре.

