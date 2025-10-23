"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Норникеля

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью на уровне 156 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Василия Данилова.

Эмитент представил слабые операционные результаты за третий квартал текущего года констатирует эксперт.

"Несмотря на падение производства всех четырех ключевых металлов, компания имеет опцию на распродажу накопленных ранее складских запасов, поэтому мы не ожидаем негативного влияния от сокращения выпуска на объемы реализации, - пишет Данилов. - Также мы отмечаем резкий скачок мировых цен на металлы платиновой группы вслед за ценовым ралли в золоте, бенефициаром которого является "Норникель", производящий как палладий и платину, так и золото".

