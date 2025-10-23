.
23 октября 2025 года 18:05
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Норникеля
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью на уровне 156 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Василия Данилова. Эмитент представил слабые операционные результаты за третий квартал текущего года констатирует эксперт. "Несмотря на падение производства всех четырех ключевых металлов, компания имеет опцию на распродажу накопленных ранее складских запасов, поэтому мы не ожидаем негативного влияния от сокращения выпуска на объемы реализации, - пишет Данилов. - Также мы отмечаем резкий скачок мировых цен на металлы платиновой группы вслед за ценовым ралли в золоте, бенефициаром которого является "Норникель", производящий как палладий и платину, так и золото". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
