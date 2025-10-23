Акции Tesla могут остаться под давлением в ближайшее время - инвестбанк "Синара"

Котировки акций Tesla могут остаться под давлением в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Бумаги опустились в стоимости на премаркете на 3,1% после публикации неоднозначных результатов за 3К25, констатируют эксперты.

"Это первый квартал в текущем году, когда выручка показала рост, на 12% (до $28,1 млрд), обойдя консенсус-прогноз в $26,7 млрд. Впрочем, полагаем, сыграло роль истечение срока, в течение которого можно получить налоговый вычет на покупку электромобилей в США: это вызвало всплеск спроса и рост автомобильного бизнеса компании на 6% (до $21,2 млрд), - отмечают они в комментарии. - Между тем скорректированная прибыль на акцию упала на 31% (до $0,5), оказавшись меньше среднего прогноза в $0,56. В ближайшее время бумага может остаться под давлением".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.