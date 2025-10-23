"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "держать" для акций ММК

"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "держать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с прогнозной стоимостью на уровне 30 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика брокера Ахмеда Алиева.

Эмитент опубликовал операционные и финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2025 года.

"Данные оказались слабыми из-за падения цен на сталь. Тем не менее выручка за прошлый квартал превысила наши ожидания. Отчетность уже была заложена в котировки акций ММК, поэтому влияние нейтральное. Мы продолжаем осторожно смотреть на бумаги, ожидая восстановления рынка стали не ранее второй половины следующего года. Целевая цена - 30 рублей за штуку, рекомендация - "держать". - пишет эксперт.

