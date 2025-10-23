.
23 октября 2025 года 15:16
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "держать" для акций ММК
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "держать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с прогнозной стоимостью на уровне 30 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика брокера Ахмеда Алиева. Эмитент опубликовал операционные и финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2025 года. "Данные оказались слабыми из-за падения цен на сталь. Тем не менее выручка за прошлый квартал превысила наши ожидания. Отчетность уже была заложена в котировки акций ММК, поэтому влияние нейтральное. Мы продолжаем осторожно смотреть на бумаги, ожидая восстановления рынка стали не ранее второй половины следующего года. Целевая цена - 30 рублей за штуку, рекомендация - "держать". - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
.
.
.