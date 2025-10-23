"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Норникеля

"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "держать" для акций ГМК "Норильский никель" и целевую цену на уровне 163 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков.

Компания опубликовала производственные результаты за первые девять месяцев 2025 года:

- Производство никеля снизилось на 4% год к году и составило 140 тыс. тонн. Прогноз на 2025 год - 196-204 тыс. тонн.

- Производство меди снизилось на 4%, до 313 тыс. тонн. Прогноз на 2025 год - 343-355 тыс. тонн.

- Производство палладия снизилось на 6%, до 2 млн тройских унций. Прогноз на 2025 год - 2,7 млн тройских унций.

- Производство платины снизилось на 7%, до 484 тыс. тройских унций. Прогноз на 2025 год - 645-662 тыс. тройских унций.

"Компания представила нейтральные операционные результаты и сохранила прогнозы на 2025 год, - отмечают эксперты. - Производство металлов остается в рамках ожидаемого диапазона, без значимых отклонений, что говорит о контролируемом управлении операционной деятельностью. Во ближайшее время можно ожидать умеренный рост добычи палладия и платины, тогда как по никелю и меди компания, вероятно, сохранит стабильность. В целом "Норникель" демонстрирует устойчивость на фоне сложной конъюнктуры, но драйверов для сильного роста пока не видно".

