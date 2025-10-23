.
23 октября 2025 года 18:35
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Норникеля
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "держать" для акций ГМК "Норильский никель" и целевую цену на уровне 163 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков. Компания опубликовала производственные результаты за первые девять месяцев 2025 года: - Производство никеля снизилось на 4% год к году и составило 140 тыс. тонн. Прогноз на 2025 год - 196-204 тыс. тонн. - Производство меди снизилось на 4%, до 313 тыс. тонн. Прогноз на 2025 год - 343-355 тыс. тонн. - Производство палладия снизилось на 6%, до 2 млн тройских унций. Прогноз на 2025 год - 2,7 млн тройских унций. - Производство платины снизилось на 7%, до 484 тыс. тройских унций. Прогноз на 2025 год - 645-662 тыс. тройских унций. "Компания представила нейтральные операционные результаты и сохранила прогнозы на 2025 год, - отмечают эксперты. - Производство металлов остается в рамках ожидаемого диапазона, без значимых отклонений, что говорит о контролируемом управлении операционной деятельностью. Во ближайшее время можно ожидать умеренный рост добычи палладия и платины, тогда как по никелю и меди компания, вероятно, сохранит стабильность. В целом "Норникель" демонстрирует устойчивость на фоне сложной конъюнктуры, но драйверов для сильного роста пока не видно". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
.
.
