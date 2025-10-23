.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Альфа-банк подтверждает позитивную оценку акций Норникеля
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
23 октября 2025 года 17:44
Альфа-банк подтверждает позитивную оценку акций Норникеля
Альфа-банк подтверждает позитивную оценку перспектив цены акций ГМК "Норильский никель", говорится в материале старшего аналитика по сектору металлов и горной добычи Бориса Красноженова и аналитика Юлии Толстых. "Компания подтвердила производственный прогноз по году. По нашей оценке, по его итогам объемы производства могут тяготеть к нижней границе прогнозного диапазона, что предполагает downside-риски к нашим прогнозам финансовых результатов за 2П25, что отчасти может быть нивелировано позитивной динамикой цен и ожидаемым ослаблением рубля в 4К25. Корзина металлов "Норникеля" выросла в цене на 32% с начала года, что подогревает спекулятивные настроения инвесторов, - пишут эксперты. - Подтверждаем позитивный взгляд по бумагам. В моменте они смотрятся дешево по EV/EBITDA 2026П и 2027П. Основная интрига для инвесторов сохраняется вокруг потенциальных выплат дивидендов по итогам 2025 года, перспективу которых мы оцениваем консервативно на фоне высоких процентных расходов и крепкого рубля". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
23 октября 2025 года 19:02
Акции ПАО "Полюс" имеют потенциал для дальнейшего укрепления и являются интересной точкой входа на российском рынке капитала в конце 2025 года, после завершения коррекционного снижения котировок, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. Российскую... читать дальше
.23 октября 2025 года 18:35
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "держать" для акций ГМК "Норильский никель" и целевую цену на уровне 163 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков. Компания опубликовала производственные результаты за первые девять месяцев 2025 года: - Производство никеля снизилось на 4% год к... читать дальше
.23 октября 2025 года 18:05
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью на уровне 156 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Василия Данилова. Эмитент представил слабые операционные результаты за третий квартал текущего года констатирует... читать дальше
.23 октября 2025 года 17:11
Котировки акций Tesla могут остаться под давлением в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара". Бумаги опустились в стоимости на премаркете на 3,1% после публикации неоднозначных результатов за 3К25, констатируют эксперты. "Это первый квартал в текущем году, когда выручка... читать дальше
.23 октября 2025 года 16:49
Котировки бумаг "ФосАгро" могут вырасти на 25-35% на горизонте года при прочих равных условиях и отсутствии резких изменений внешней среды, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Эмитент планирует в 2026 году произвести более 12 млн тонн минеральных удобрений (при сохранении... читать дальше
.23 октября 2025 года 16:29
Прогнозная стоимость бумаг ГМК "Норильский никель" составляет 163 рубля за штуку, рекомендация - "держать", говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". "Норникель" представил нейтральные операционные результаты за 9М25 и сохранил прогнозы на 2025 год, констатируют... читать дальше
.23 октября 2025 года 16:06
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "по рынку" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), сообщается в материале старшего аналитика по сектору металлов и горной добычи Бориса Красноженова и аналитика Юлии Толстых. "Квартальные результаты эмитента (3К25) соответствуют нашей... читать дальше
.23 октября 2025 года 15:37
Банк России получил дополнительный аргумент для снижения ключевой ставки по итогам октябрьского заседания, до 16-16,5% годовых, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По данным ежемесячного опроса агентства "инФОМ" и Банка России, в октябре 2025 года инфляционные... читать дальше
.23 октября 2025 года 15:16
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "держать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с прогнозной стоимостью на уровне 30 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика брокера Ахмеда Алиева. Эмитент опубликовал операционные и финансовые результаты за третий... читать дальше
.23 октября 2025 года 14:57
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций "Северстали" с 1538,71 руб. до 1285,78 руб., что предполагает 42%-ный потенциал среднесрочного роста и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Дисконт-поправка на риски вложений в акции "Северстали"... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.