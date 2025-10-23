"АКБФ" понизил прогнозную цену акций Северстали до 1285,78 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций "Северстали" с 1538,71 руб. до 1285,78 руб., что предполагает 42%-ный потенциал среднесрочного роста и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

Дисконт-поправка на риски вложений в акции "Северстали" остается на относительно низкой отметке 15%, что традиционно отражает повышенный уровень внимания регуляторов к проблемам отрасли.

"Новость о том, что компания не будет выплачивать дивиденды за II кв., в целом была отражена в наших оценках, - отмечают эксперты. - Однако в итоге, с учетом слабой статистики финансовой отчётности эмитента по МСФО, мы снизили расчетное значение дивидендных выплат ПАО "Северсталь" по итогам 2025 года с порядка 38 руб./ао до порядка 10 руб./ао. С учетом данных за 1П25 прогноз чистой прибыли "Северстали" по итогам 2025 года вновь снижен - составляет 80,4 млрд руб. против 90,6 млрд руб. ранее. Ожидаем возобновления выплат лишь по итогам IV квартала".

Несмотря на наличие по-прежнему значимых, как представляется, среднесрочных макроэкономических рисков, аналитики закладывают в расчеты среднегодовое повышение индикативных мировых цен на сталь в 2025-2028 гг на 17% (ранее данный прогноз составлял 20%).

Ввиду осложненияе торговых отношений США и европейских стран, что формирует возможности для роста экспорта сталелитейной промышленности РФ, стратеги "АКБФ" закладывают в долгосрочные оценки рост продаж "Северстали" по итогам 2027, 2028 и 2029 гг на 3%, 8% и 4% г/г (после 3% и 4% г/г в 2025 и 2026 гг) соответственно.

