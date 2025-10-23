Альфа-банк сохраняет рекомендацию "по рынку" для акций ММК

Альфа-банк сохраняет рекомендацию "по рынку" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), сообщается в материале старшего аналитика по сектору металлов и горной добычи Бориса Красноженова и аналитика Юлии Толстых.

"Квартальные результаты эмитента (3К25) соответствуют нашей рекомендации "по рынку". Дисконт по EV/EBITDA по 2026П (3х) относительно "Северстали" и "НЛМК", на наш взгляд, оправдан с точки зрения меньшей степени вертикальной интеграции. При этом будучи в большей степени ориентированной на внутренний рынок ММК является основным бенефициаром восстановления спроса на стальную продукцию на российском рынке в сценарии смягчения денежно-кредитной политики, - отмечают эксперты. - По-прежнему не ожидаем возврата к дивидендным выплатам по итогам финансовых результатов за 2025 год".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.