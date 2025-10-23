.
23 октября 2025 года 16:49
Цена бумаг ФосАгро обладает потенциалом роста - Freedom Finance Global
Котировки бумаг "ФосАгро" могут вырасти на 25-35% на горизонте года при прочих равных условиях и отсутствии резких изменений внешней среды, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Эмитент планирует в 2026 году произвести более 12 млн тонн минеральных удобрений (при сохранении прогноза по выпуску 12,5 млн тонн на 2025 год). Глава компании Александр Гильгенберг отметил, что по итогам девяти месяцев программа выполняется и новые инвестиционные проекты (в частности, в Саратовской области) начнут давать эффект уже в следующем году. Такая агрессивная операционная цель усиливает ожидания роста компании как по производственным, так и по финансовым параметрам. Чернов обращает внимание, что с точки зрения финансовых результатов рост объемов производства до уровня выше 12 млн тонн, и особенно выход инвестпроектов в стадию полной отдачи, может значительно укрепить маржинальность и увеличить прибыль. "С учетом инвестиций и амортизации свободный денежный поток (FCF) может усилиться, поддержав дивидендную политику и кредитное плечо (Соотношение "Чистый долг/EBITDA" сейчас примерно 1,25x). Исходя из этого, на горизонте двенадцати месяцев котировки акций "ФосАгро" имеют потенциал роста, -пишет Чернов в обзоре инвесткомпании. - При прочих равных условиях и отсутствии резких изменений внешней среды я оцениваю его примерно в 25-35% от текущего уровня". Таким образом, указывает аналитик Freedom Finance Global, "ФосАгро" выглядит как компания с крепкой операционной базой, очевидными драйверами роста (увеличение объемов + инвестиционные проекты + поддержка высоких цен) и сравнительно низким риском с точки зрения долговой нагрузки. "Мы рекомендуем держать бумагу с целевой ценой примерно 8200-9000 рублей за бумагу и горизонтом инвестирования в год, с возможностью пересмотра вверх при подтверждении исполнения программы, - говорится в материале эксперта. - Более агрессивный сценарий (при выполнении программы сверху, росте цен и оптимизации затрат) не исключает роста стоимости акций примерно до 10000 рублей, но времени на это может потребоваться больше". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
