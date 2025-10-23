Акции "Полюса" имеют потенциал для дальнейшего укрепления - Freedom Finance Global

Акции ПАО "Полюс" имеют потенциал для дальнейшего укрепления и являются интересной точкой входа на российском рынке капитала в конце 2025 года, после завершения коррекционного снижения котировок, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

Российскую золотодобывающую компанию "Полюс" Евросоюз включил в новый 19-й пакет санкций, который вступил в силу 23 октября 2025 года. Однако представители "Полюса" заявили ТАСС, что введенные рестрикции не повлияют на операционную деятельность компании.

"Почему же запреты Евросоюза не оказывают значительного воздействия на "Полюс"? Во-первых, компания уже два года функционирует в условиях американского списка SDN, что стало для нее привычной бизнес-реальностью, - отмечает эксперт. - Во-вторых, основным рынком сбыта золота для "Полюса" остаются страны Азии и внутренний рынок России, где ограничения ЕС менее ощутимы или вовсе не существенные".

За 2025 год компания активно продавала золото в крупных объемах именно по этим направлениям, что позволило ей сохранять стабильные выручку и экспортные потоки. Это, на взгляд Чернова, подкрепляется тем, что Евросоюз прежде всего ограничивает доступ к своим рынкам, но "Полюс" не зависит критически от этих направлений.

За 9 месяцев 2025 года по МСФО компания продемонстрировала впечатляющие операционные и финансовые результаты. Скорректированная EBITDA выросла на 32%, а чистая прибыль на 27% к прошлому году. Такие показатели, по мнению аналитика, подчеркивают прочность защитных свойств золота как актива в условиях геополитической неопределенности и санкций.

"Мы ожидаем, что по итогам 2025 года финансовые результаты "Полюса" продолжат расти, - прогнозирует эксперт инвесткомпании. - Акции золотодобытчика имеют потенциал для дальнейшего укрепления, учитывая устойчивый спрос на драгметаллы, обновление рекордов их стоимости на мировом рынке и эффективно выстроенную цепочку продаж. Несмотря на новые санкции Евросоюза, "Полюс" остается надежным игроком в золотодобывающем секторе с сильной операционной базой и хорошей перспективой роста, что особенно важно для инвесторов, ориентированных на защитные активы и устойчивость в условиях внешних санкционных ограничений".

По оценке Чернова, рост финансовых показателей и аппетит к золоту делают акции компании интересной точкой входа на российском рынке капитала в конце 2025 года, после завершения коррекционного снижения котировок.

