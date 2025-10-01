"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ОГК-2 с целью 0,4634 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ОГК-2" с целью 0,4634 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19,4%, стоп-приказ: 0,3752 рубля., говорится в комментарии инвестиционной компании.

По мнению аналитиков, текущая цена акций уже учитывает риски текущей неопределенности. При этом рост цен на электроэнергию и выплата дивидендов создают потенциал для переоценки бумаги. С учетом торговли близко к историческим минимумам риски ограничены.

"С технической точки зрения актив находится в восходящем тренде, - указывают в "Финаме". - При отбое от линии трендовой поддержки формируется точка для входа в лонг. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,3752 руб. риск на портфель составит 0,27%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,84".

"ОГК-2" - генерирующая компания в составе "Газпром энергохолдинга". Основным видом деятельности является производство и продажа электрической и тепловой энергии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.