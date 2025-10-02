Высока вероятность возврата курса пары рубль/доллар в диапазон 95-100 руб./$1 в среднесрочной перспективе - "КИТ Финанс Брокер"

Высока вероятность возврата курса пары рубль/доллар в диапазон 95-100 руб./$1 в среднесрочной перспективе, говорится в обзоре аналитиков "КИТ Финанс Брокер".

"В сентябре рубль получил традиционную поддержку за счет налогового периода: экспортеры активно конвертировали валютную выручку в рубли для уплаты налогов, что увеличило предложение иностранной валюты на рынке, - напоминают эксперты. - В качестве дополнительного фактора поддержки рубля можно выделить снижение ставки ФРС США на 0,25 п.п. и общую слабость доллара на глобальном рынке".

По мнению стратегов, заседание Банка России 24 октября станет главным событием месяца для валютного рынка. Они подчеркивают, что за последние недели ожидания аналитиков заметно изменились: если ранее базовый сценарий предполагал снижение ключевой ставки на 1 п.п. на каждом заседании ЦБ до конца года, то теперь все чаще звучат мнения, что ставка может остаться на уровне 17% вплоть до начала 2026 года.

Сохранение высокой ключевой ставки будет поддерживающим фактором для рубля за счет привлекательности рублевых активов, полагают эксперты. Однако в среднесрочной перспективе они по-прежнему оценивают вероятность возврата курса в диапазон 95-100 руб./$1 как высокую.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.