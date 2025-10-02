Акции Мечела не являются инвестиционно привлекательными в настоящее время - "Т-Инвестиции"

Обыкновенные и привилегированные акции "Мечела" не являются инвестиционно привлекательными в настоящее время, говорится в материале аналитика сервиса "Т-Инвестиции" Ахмеда Алиева.

"Мы не рекомендуем к покупке обыкновенные акции "Мечела" с учетом высокой оценки компании, - пишет эксперт. - Форвардный мультипликатор EV/EBITDA на 2026 год превышает 6х, что выше среднего значения (около 4-5x), а также выше, чем у других компаний в секторе черной металлургии".

Привилегированные акции "Мечела" ранее могли быть интересны тем инвесторам, которые покупали их в ожидании дивидендов, полагает Алиев. Однако с учетом низких цен на уголь и пониженного спроса на сталь на внутреннем рынке, а также сохранения высокой ключевой ставки аналитик ожидает, что компания в этом году получит убыток и не будет выплачивать дивиденды.

Таким образом, стратег не видит инвестиционной привлекательности в привилегированных акциях и не рекомендует их к покупке.

