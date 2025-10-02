Котировки нефти Brent могут вновь протестировать отметку $60/барр. до конца года - "КИТ Финанс Брокер"

Котировки нефти Brent могут вновь протестировать отметку $60 забаррель до конца текущего года, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер".

По мнению экспертов, возобновление экспорта из Курдистана стало главным фактором снижения цен на нефть на прошлой неделе. Дополнительное давление на цены оказывает слабый спрос в Китае.

Сейчас внимание участников рынка сосредоточено на заседании ОПЕК+ 5 октября, отмечают аналитики в обзоре. Базовый сценарий предполагает увеличение добычи на 137 тыс. барр./сутки с ноября в рамках ранее утвержденного плана поэтапного выхода из ограничений. Добровольные сокращения восьми стран (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, ОАЭ, Казахстан и Оман) в объеме 1,65 млн барр./сутки планируется снимать постепенно до конца 2026 года.

"Глобальный нисходящий канал по нефти марки Brent, начавшийся еще в 2022 году, остается актуальным, - указывают стратеги. - Ключевыми драйверами цен выступают решения ОПЕК+, динамика спроса в Китае и изменение запасов в США. В среднесрочной перспективе рынок продолжает испытывать давление со стороны структурных факторов: избыточного предложения и ослабления потребления. Мы не исключаем, что до конца 2025 года котировки Brent могут вновь протестировать отметку в $60 за баррель".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.