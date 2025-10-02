.
Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2600-3000п как минимум до октябрьского заседания ЦБ РФ - "КИТ Финанс Брокер"
02 октября 2025 года 15:00
Индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2600-3000п как минимум до октябрьского заседания ЦБ РФ - "КИТ Финанс Брокер"
Индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2600-3000 пунктов как минимум до октябрьского заседания ЦБ РФ, прогнозируют аналитики "КИТ Финанс Брокер". "Индекс Мосбиржи продолжает демонстрировать умеренно негативную динамику, - отмечают эксперты в обзоре. - Однако заметно, что потенциал дальнейшего падения ограничен. С технической точки зрения индекс Мосбиржи вплотную подошел к нижней границе "боковика". Технические индикаторы указывают на исчерпание нисходящего импульса. Обычно в условиях бокового тренда такие сигналы предвещают отскок". В краткосрочной перспективе стратеги не исключают тест уровня 2600 пунктов на факторе негативных новостей, но вероятность его удержания пока остается высокой. Целевой диапазон роста в текущим боковике находится в районе 2850-2950 пунктов. "Таким образом, текущие уровни выглядят привлекательными для набора позиций с расчетом на отскок на горизонте нескольких недель, - указывают в "КИТ Финанс Брокер". - Для инвесторов с высоким рисковым профилем доля акций в портфеле уже сейчас может составлять до 80-90%, оставив небольшой запас ликвидности на случай непредвиденных негативных новостей и дальнейшего падения индекса в район 2400 пунктов. Если движение реализуется, рост, вероятнее всего, будет широким по большинству секторов. Тем не менее мы предпочитаем консервативный подход и выделяем в первую очередь банковский сектор. Наиболее качественные истории тут - Сбербанк и Т-Банк". Среди дивидендных историй остается интерес к акциям "Транснефти", подчеркивают эксперты. На их взгляд, "Яндекс" по-прежнему представляет интерес как долгосрочная история роста, несмотря на прошедшую коррекцию. "В целом, новых идей на рынке пока не формируется, и с высокой вероятностью индекс Мосбиржи останется в диапазоне консолидации 2600-3000 пунктов как минимум до октябрьского заседания Банка России, - пррогнозируют аналитки. - Соответственно, стратегия торговли смещается в пользу работы внутри боковика". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
