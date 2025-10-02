Индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2600-3000п как минимум до октябрьского заседания ЦБ РФ - "КИТ Финанс Брокер"

Индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2600-3000 пунктов как минимум до октябрьского заседания ЦБ РФ, прогнозируют аналитики "КИТ Финанс Брокер".

"Индекс Мосбиржи продолжает демонстрировать умеренно негативную динамику, - отмечают эксперты в обзоре. - Однако заметно, что потенциал дальнейшего падения ограничен. С технической точки зрения индекс Мосбиржи вплотную подошел к нижней границе "боковика". Технические индикаторы указывают на исчерпание нисходящего импульса. Обычно в условиях бокового тренда такие сигналы предвещают отскок".

В краткосрочной перспективе стратеги не исключают тест уровня 2600 пунктов на факторе негативных новостей, но вероятность его удержания пока остается высокой. Целевой диапазон роста в текущим боковике находится в районе 2850-2950 пунктов.

"Таким образом, текущие уровни выглядят привлекательными для набора позиций с расчетом на отскок на горизонте нескольких недель, - указывают в "КИТ Финанс Брокер". - Для инвесторов с высоким рисковым профилем доля акций в портфеле уже сейчас может составлять до 80-90%, оставив небольшой запас ликвидности на случай непредвиденных негативных новостей и дальнейшего падения индекса в район 2400 пунктов. Если движение реализуется, рост, вероятнее всего, будет широким по большинству секторов. Тем не менее мы предпочитаем консервативный подход и выделяем в первую очередь банковский сектор. Наиболее качественные истории тут - Сбербанк и Т-Банк".

Среди дивидендных историй остается интерес к акциям "Транснефти", подчеркивают эксперты. На их взгляд, "Яндекс" по-прежнему представляет интерес как долгосрочная история роста, несмотря на прошедшую коррекцию.

"В целом, новых идей на рынке пока не формируется, и с высокой вероятностью индекс Мосбиржи останется в диапазоне консолидации 2600-3000 пунктов как минимум до октябрьского заседания Банка России, - пррогнозируют аналитки. - Соответственно, стратегия торговли смещается в пользу работы внутри боковика".

