"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Евротранса с целью 155,16 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "ЕвроТранс" с целью 155,16 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,14%, стоп-приказ: 124,76 рубля, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Фундаментальные показатели компании демонстрируют уверенный рост: выручка увеличилась на 30% благодаря развитию высокомаржинальных направлений, операционная прибыль выросла на 55%, а чистая прибыль - на 45%, отмечают аналитики. Рентабельность бизнеса повышается за счет диверсификации услуг и эффективного управления затратами.

"С технической точки зрения актив находится в фазе устойчивого восходящего тренда, последовательно формируя более высокие минимумы. Линия поддержки продолжает надежно удерживаться, что подтверждает силу покупателей. Каждое тестирование этой зоны сопровождается отскоком и обновлением локальных максимумов. Объемы торгов поддерживают бычью динамику. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 124,76 руб. риск на портфель составит 0,52%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,04", - указывают эксперты "Финама".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.