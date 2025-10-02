"Финам" повысил рейтинг акций Freeport-McMoRan до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Freeport-McMoRan Inc. с "держать" до "покупать" с сохранением целевой цены на уровне $46 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 18%, сообщается в материале аналитка инвесткомпании Алексея Калачева.

"Акции Freeport-McMoRan продолжают показывать высокую волатильность и позволяют зарабатывать на колебаниях по нескольку раз в год, не испытывая недостатка в поводах для этого, - пишет эксперт. - Реакция рынка на последствия аварии на руднике Grasberg в Индонезии выглядит избыточной, чем создает новые возможности. По всем оценкам, компания сохраняет хорошее финансовое здоровье с сильными показателями ликвидности. Значительная часть американских инвестдомов оптимистично настроены в отношении Freeport-McMoRan. Снизив целевую цену до уровней, которые после этого оказались даже выше нашей оценки, они повысили рейтинги акций компании до "покупать".

Freeport-McMoRan - один из крупнейших мировых производителей меди, третье место по объемам добычи с долей рынка около 7%.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.